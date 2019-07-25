В Риме пластиковые бутылки можно обменять на билет в метро

На трех станциях метро в Риме установили автоматы, позволяющие пассажирам в обмен на пластиковые бутылки получить проездной билет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Автоматы разместили на станциях Cipro на линии A, Piramide на линии B и San Giovanni на линии C.

Roma, plastica da riciclare in cambio di biglietti per il trasporto pubblico. #Verdi: "Soluzione interessante, l’abbiamo proposta all’Eav. Potrà essere un incentivo alla differenziata e ridurrà i passeggeri senza biglietto" pic.twitter.com/wTIUmdn4Zr — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) July 24, 2019

Каждая переработанная бутылка соответствует эквиваленту пяти евроцентов в баллах. Это означает, что необходимо переработать 30 бутылок, чтобы набрать достаточно баллов для билета. Баллы переводят пассажирам через приложения My Cicero и TabNet.

Автоматы в течении года будут работать в испытательном режиме, после которого власть примет решение о расширении или отказе от схемы.

Экспериментальный проект представили в Риме в среду, что сделало город "первой крупной европейской столицей", которая внедрила такую ​​схему, заявила мэр города Вирджиния Раджи.