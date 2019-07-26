США ввели санкції проти родини Мадуро

США оголосили про введення санкцій проти корупційної мережі, яка виводила мільйони доларів із соціальних програм і до якої були причетні члени родини президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Мінфіну США.

До санкційного списку потрапили 10 осіб серед яких троє пасинків Мадуро (Вальтер, Йоссер і Йошвал), колумбійський бізнесмен Алекс Сааб, який є керівником корупційної мережі, а також сини першої леді Сілії Флорес.

Також санкції запроваджені проти 13 компаній.

За даними США, корупційна мережа зосереджувалась на збагаченні наближеного до Мадуро оточення за рахунок програми соціального забезпечення громадян країни.

"Корупційна мережа дозволила Мадуро та членам його сім'ї красти у людей Венесуели. Вони використовують їжу як форму соціального контролю, щоб винагороджувати політичних прихильників і карати опонентів, при цьому присвоюючи сотні мільйонів доларів за допомогою низки шахрайських схем", - йдеться у повідомленні.