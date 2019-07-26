Мингарелли высказался за создание в Украине министерства по евроинтеграции

Посол ЕС в Украине Хюк Мингарелли советует создать отдельное министерство, ответственное за евроинтеграцию, а также сохранить соответствующий профильный комитет в Верховной Раде.

Об этом Мингарелли сказал в интервью "Европейской правде".

"Если оставить европейскую интеграцию на совести отдельных министерств - это не будет работать. Должен быть отдельный человек. Им может быть вице-премьер, а может быть и влиятельный министр по вопросам европейской интеграции с отдельным министерством - это, несомненно, поможет выполнению Соглашения об ассоциации", - сказал посол.

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Он заявил, что на встрече с президентом Владимиром Зеленским подчеркнул, что для выполнения Соглашения об ассоциации в правительстве должен быть политик-тяжеловес, ответственный за европейскую интеграцию, а также крайне полезно иметь отдельный комитет по вопросам европейской интеграции.

"Кстати, миссия Европарламента не рекомендовала Украине объединять этот комитет с другим - а наоборот, советовала увеличить его роль в принятии решений", - сказал он.

Ранее руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявлял, что в новой Раде может не быть евроинтеграционного комитета. Позже он официально сменил позицию и заверил, что комитет будет сохранен.