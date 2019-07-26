Посол ЄС: на лінії зіткнення нічого не змінюється

Посол Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі не бачить позитивних змін поблизу лінії зіткнення на Донбасі.

Про це Мінгареллі сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Зовсім нещодавно був у Станиці Луганській. Бачив на тій стороні так званих сепаратистів з автоматами Калашникова, бачив бідних змучених людей, які тягнули свої речі (через зруйнований міст. – ЄП), і я не можу сказати, що побачив хоч якесь зрушення на краще", - сказав Мінгареллі.

Він вважає, що через збройний конфлікт реформи та зміни в Україні не сягнули районів, наближених до лінії зіткнення.

"Ми почули від президента Зеленського, що перемир’я, попри окремі провокації, триває. Якщо це правда – це гарна новина. Але особисто я не бачу зрушень, у останні кілька місяців майже щотижня чую про загиблих через обстріли", - сказав посол.

Мінгареллі не став прогнозувати, як розвиватиметься ситуація в найближчі роки, але висловив сподівання, що президенту Зеленському вдасться вирішити ситуацію.

"Але я також читаю пресу і бачу, що президент Путін у нещодавньому інтерв’ю Оліверу Стоуну заявив, що українці та росіяни – це "один народ", і що, мовляв, вони знайдуть шлях знову об’єднатися. І я прочитав тиждень тому заяву пана Пасечника, так званого голови так званої "Луганської народної республіки", який заявив про потребу провести ще один "референдум" і приєднатися до Росії", - сказав він.

Нагадаємо, 26 червня штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській – і запевнив, що це не послаблює оборонні можливості ОС.

30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської, але СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт.

Президент Зеленський заявив, що розведення сил у Станиці Луганській дає "крихку надію на початок завершення гарячої фази війни".

Детальніше читайте в публікації: "Посол Євросоюзу: Не хочу постійно говорити в Україні "корупція, корупція, корупція".