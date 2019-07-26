Посол ЕС: на линии соприкосновения ничего не меняется

Посол Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли не видит положительных изменений вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом Мингарелли сказал в интервью "Европейской правде".

"Совсем недавно был в Станице Луганской. Видел на той стороне так называемых сепаратистов с автоматами Калашникова, видел бедных измученных людей, которые тянули свои вещи (через разрушенный мост. - ЕП), и я не могу сказать, что увидел хоть какие-то сдвиги к лучшему", - сказал Мингарелли.

Он считает, что из-за вооруженного конфликта реформы и изменения в Украине не достигли районов, приближенных к линии соприкосновения.

"Мы услышали от президента Зеленского, что перемирие, несмотря на отдельные провокации, продолжается. Если это правда - это хорошая новость. Но лично я не вижу сдвигов, в последние несколько месяцев почти каждую неделю слышу о погибших из-за обстрелов", - сказал посол.

Мингарелли не стал прогнозировать, как будет развиваться ситуация в ближайшие годы, но выразил надежду, что президенту Зеленскому удастся решить ситуацию.

"Но я также читаю прессу и вижу, что президент Путин в недавнем интервью Оливеру Стоуну заявил, что украинцы и россияне - это" один народ ", и что, мол, они найдут путь снова объединиться. И я прочитал неделю назад заявление господина Пасечника, так называемого председателя так называемой "Луганской народной республики", который заявил о необходимости провести еще один "референдум" и присоединиться к России", - сказал он.

Напомним, 26 июня штаб операции Объединенных сил сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений в Станице Луганской - и заверил, что это не ослабляет оборонительные возможности ОС.

30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже отошел из района Станицы Луганской, но СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт.

Президент Зеленский заявил, что разведение сил в Станице Луганской дает "хрупкую надежду на начало завершения горячей фазы войны".

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