Німеччина: півсотні випускників штурмували будівлю поліції, щоб звільнити п’яного друга

Близько півсотні підлітків намагалися взяти штурмом поліцейський відділок у баварському місті Штарнберг, щоб звільнити п’яного товариша.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Поліцейські в четвер ввечері затримали п’яного підлітка через його агресивну поведінку на церемонії шкільного випуску.

Після того як поліція доставила його до відділку, до будівлі підійшов натовп молодих людей, які вимагали відпустити їх товариша.

Випускники намагалися проникнути в будівлю силою, щоб визволити друга.

Підлітки закидали відділок пляшками, розбивши одне з вікон, і спробували зламати вхідні двері. Їх вдалося заспокоїти тільки завдяки великій підмозі, викликаній поліцією.

В результаті правоохоронці затримали трьох учасників штурму.