Германия: полсотни выпускников штурмовали здание полиции, чтобы освободить пьяного друга

Около полусотни подростков пытались взять штурмом полицейский участок в баварском городе Штарнберг, чтобы освободить пьяного товарища.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Полицейские в четверг вечером задержали пьяного подростка из-за его агрессивного поведения на церемонии школьного выпуска.

После того как полиция доставила его в отделение, к зданию подошла толпа молодых людей, которые требовали отпустить их товарища.

Выпускники пытались проникнуть в здание силой, чтобы освободить друга.

Подростки забросали участок бутылками, разбив одно из окон, и попытались взломать входную дверь. Их удалось успокоить только благодаря большой подмоге, вызванной полицией.

В результате правоохранители задержали трех участников штурма.