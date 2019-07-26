В резиденции премьера Британии может поселиться собака

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил завести собаку на Даунинг-стрит, чтобы она присоединилась к нынешнему обитателю премьерской резиденции коту Ларри.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

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Джонсон вступил в должность ранее на этой неделе. При обращении к сотрудникам он спросил, хотели ли бы они собаку, сообщил в пятницу агентству источник, присутствовавший на встрече. Персонал с энтузиазмом ответил: "Да".

На Даунинг-стрит уже живет коричнево-белый полосатый кот Ларри, которого официально считают главным мышеловом в кабинете министров. С 2011 года Ларри уже пережил двух премьер-министров: Дэвида Кэмерона и Терезу Мэй. Он стал знаменитостью благодаря неофициальному аккаунту в Twitter.

По данным источника, в настоящее время решений по поводу собаки принято не было. Источник также отказалось комментировать возможные условия проживания вместе с Ларри. "Вы можете считать это долгосрочным проектом", - сказал источник.