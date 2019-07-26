"Жорсткий" Brexit дасть поштовх ідеї об'єднаної Ірландії – прем'єр
Якщо Велика Британія покине Європейський союз без угоди 31 жовтня, неминуче активізуються розмови про можливе об'єднання Ірландії та Північної Ірландії, яка є частиною Сполученого Королівства.
Про це заявив прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Варадкар запевнив, що уряд Ірландії не має наміру почати публічно планувати об'єднання двох Ірландій, оскільки пробританські юніоністи в Північній Ірландії вважатимуть це провокацією. Проте, за його словами, в разі "жорсткого" Brexit ці питання неодмінно виникнуть.
"Якщо Велика Британія виведе Північну Ірландію з Європейського союзу всупереч волі більшості жителів Північної Ірландії, позбавить їх європейського громадянства і підірве Страсноп'ятничну угоду — такі питання виникатимуть, подобається нам це чи ні", - сказав Варадкар на конференції у п’ятницю.
"Ми повинні бути готові до цього", - додав ірландський прем’єр-міністр.
Понад 3600 осіб загинули упродовж трьох десятиліть насильства між ірландськими націоналістами, які прагнуть об'єднаної Ірландії, британськими силами безпеки та пробританськими юніоністами (прихильниками єдності Північної Ірландії з Британією).
Страсноп’ятницька (Белфастська) угода 1998 року, яка поклала край насильству, передбачає проведення референдумів по обидва боки кордону для об'єднання острова, якщо Лондон і Дублін побачать громадську підтримку цього питання.
Британський уряд вважає, що зараз достатнього громадського запиту для проведення референдумів немає.