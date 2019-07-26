"Жесткий" Brexit даст толчок идеи объединенной Ирландии - премьер

Если Великобритания покинет Европейский союз без соглашения 31 октября, неизбежно активизируются разговоры о возможном объединении Ирландии и Северной Ирландии, которая является частью Соединенного Королевства.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

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Варадкар заверил, что правительство Ирландии не намерено начать публично планировать объединения двух Ирландий, поскольку пробританские юнионисты в Северной Ирландии будут считать это провокацией. Однако, по его словам, в случае "жесткого" Brexit эти вопросы непременно возникнут.

"Если Великобритания выведет Северную Ирландию из Европейского союза вопреки воле большинства жителей Северной Ирландии, лишит их европейского гражданства и подорвет Соглашение Страстной пятницы — такие вопросы будут возникать, нравится нам это или нет", - сказал Варадкар на конференции в пятницу.

"Мы должны быть готовы к этому", - добавил ирландский премьер-министр.

Более 3600 человек погибли в течение трех десятилетий насилия между ирландскими националистами, которые стремятся к объединенной Ирландии, британскими силами безопасности и пробританскими юнионистами (сторонниками единства Северной Ирландии с Великобританией).

Соглашение Страстной пятницы 1998 года, которое положило конец насилию, предусматривает проведение референдумов по обе стороны границы для объединения острова, если Лондон и Дублин увидят общественную поддержку этого вопроса.

Британское правительство считает, что сейчас достаточного общественного запроса для проведения референдумов нет.