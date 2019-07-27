Ще одна країна відкликала визнання Косова

Центральноафриканська Республіка відкликала визнання незалежності Косова.

Про це заявив перший віце-прем'єр і глава МЗС Сербії Івіца Дачич в ефірі телерадіокомпанії РТС, повідомляє "Європейська правда".

"Я хотів би поінформувати громадськість, що Центральноафриканська Республіка є 14-ю країною, яка уточнила свою позицію щодо невизнання Косова, оскільки вона знаходиться в списку країн, який має Приштина і в якому говориться, що ці країни визнають Косово", - сказав Дачич.

Він заявив, що в минулому році перебував у Центральноафриканській Республіці і що тодішній президент цієї країни висловив своє здивування з приводу такого визнання.

"Ми отримали офіційну ноту за підписом міністра, який сказав, що вони провели розслідування, чи існує це рішення. Немає ніякого листа від Центральноафриканської Республіки для того, щоб займати таку позицію", - заявив Дачич.

У Центральноафриканській Республіці заявили, що не можуть представляти позицію, яка відрізняється від міжнародного права і виступили за діалог і підтримку суверенітету Сербії і верховенства права.