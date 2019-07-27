Еще одна страна отозвала признание Косова

Центральноафриканская Республика отозвала признание независимости Косово.

Об этом заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире телерадиокомпании РТС, сообщает "Европейская правда".

"Я хотел бы проинформировать общественность, что Центральноафриканская Республика является 14-й страной, которая уточнила свою позицию о непризнании Косово, поскольку она находится в списке стран, который имеет Приштина и в котором говорится, что эти страны признают Косово", - сказал Дачич.

Он заявил, что в прошлом году находился в Центральноафриканской Республике и что тогдашний президент этой страны выразил свое удивление по поводу такого признания.

"Мы получили официальную ноту за подписью министра, который сказал, что они провели расследование, существует ли это решение. Нет никакого письма от Центральноафриканской Республики для того, чтобы занимать такую позицию", - заявил Дачич.

В Центральноафриканской Республике заявили, что не могут представлять позицию, которая отличается от международного права и выступили за диалог и поддержку суверенитета Сербии и верховенства права.