Сербія отримала російську військову техніку повітряним шляхом

До Сербії повітряним шляхом доставили 10 бойових розвідувальних дозорних машин БРДМ-2 з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Міноборони Сербії.

"Військово-технічна угоди між президентом Сербії Александаром Вучичем і президентом Росії Владіміром Путіним реалізується точно і в обумовлені терміни. Так, до Сербії доставлені 10 розвідувальних дозорних машин БРДМ-2 з комплектами запчастин. Під час їх повітряного транспортування російською стороною не було жодних перешкод, і вся техніка доставлена цілою і неушкодженою при дотриманні міжнародних правил", - йдеться в повідомленні.

Раніше сербські ЗМІ повідомили, що румунська влада заблокувала транзит російського транспорту з озброєннями через Дунай, не видавши на це ліцензію.

Румунія не дозволила транзит, оскільки це забороняють європейські санкції, запроваджені через агресію РФ проти України.

Однак Міноборони РФ назвало повідомлення "абсолютною брехнею", підкресливши, що не направляло ніяких суден для перевезення військової техніки Дунаєм.