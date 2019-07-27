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Сербия получила российскую военную технику воздушным путем

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Сербия получила российскую военную технику воздушным путем

Суббота, 27 июля 2019, 15:58

В Сербии воздушным путем доставили 10 боевых разведывательных дозорных машин БРДМ-2 из России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Сербии.

"Военно-техническая соглашения между президентом Сербии Александаром Вучичем и президентом России Владимиром Путиным реализуется точно и в оговоренные сроки. Так, в Сербию доставлены 10 разведывательных дозорных машин БРДМ-2 с комплектами запчастей. Во время их воздушной транспортировки российской стороной не было никаких препятствий, и вся техника доставлена целой и неповреженной при соблюдении международных правил", - говорится в сообщении.

Ранее сербские СМИ сообщили, что румынская власть заблокировала транзит российского транспорта с вооружениями через Дунай, не выдав на это лицензию.

Румыния не позволила транзит, поскольку это запрещают европейские санкции, введенные из-за агрессии РФ против Украины.

Однако Минобороны РФ назвало сообщения "абсолютной ложью", подчеркнув, что не направляло никаких судов для перевозки военной техники Дунаем.

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