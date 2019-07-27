У Салоніках дві групи мігрантів влаштували бійку поблизу вокзалу
Субота, 27 липня 2019, 17:54
Два афганських мігранта були госпіталізовані з травмами в суботу після бійки біля залізничного вокзалу Салоніків.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
За даними поліції портового міста, натовп з приблизно 20 пакистанців вступив у сутички з групою афганців з причин, які залишаються неясними.
Це призвело до поранення двох афганців.
В обох чоловіків – колоті рани, які не вважаються серйозними.
Як повідомлялося, у Греції затримали лікарів, які продавали фальшиві довідки мігрантам.
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