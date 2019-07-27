У Салоніках дві групи мігрантів влаштували бійку поблизу вокзалу

Два афганських мігранта були госпіталізовані з травмами в суботу після бійки біля залізничного вокзалу Салоніків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

За даними поліції портового міста, натовп з приблизно 20 пакистанців вступив у сутички з групою афганців з причин, які залишаються неясними.

Це призвело до поранення двох афганців.

В обох чоловіків – колоті рани, які не вважаються серйозними.

Як повідомлялося, у Греції затримали лікарів, які продавали фальшиві довідки мігрантам.