В Салониках две группы мигрантов устроили драку вблизи вокзала

Два афганских мигранта были госпитализированы с травмами в субботу после драки возле железнодорожного вокзала Салоников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

По данным полиции портового города, толпа из примерно 20 пакистанцев вступил в столкновения с группой афганцев по причинам, которые остаются неясными.

Это привело к ранению двух афганцев.

У обоих мужчин – колотые раны, которые не считаются серьезными.

Как сообщалось, в Греции задержали врачей, которые продавали фальшивые справки мигрантам.