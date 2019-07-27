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В Салониках две группы мигрантов устроили драку вблизи вокзала

Суббота, 27 июля 2019, 17:54

Два афганских мигранта были госпитализированы с травмами в субботу после драки возле железнодорожного вокзала Салоников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

По данным полиции портового города, толпа из примерно 20 пакистанцев вступил в столкновения с группой афганцев по причинам, которые остаются неясными.

Это привело к ранению двух афганцев.

У обоих мужчин – колотые раны, которые не считаются серьезными.

Как сообщалось, в Греции задержали врачей, которые продавали фальшивые справки мигрантам.

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Греция мигранты
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