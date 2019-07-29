Во Франции в результате стрельбы на заправке погибли туристы

Три человека погибли во время стрельбы на заправочной станции на юге Франции. Среди погибших - двое туристов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Стрельба произошла на заправочной станции в южном французском городе Ольюль в воскресенье вечером, погибли три человека, еще один получил ранения. Среди погибших - двое мужчин и женщина.

Стрелок открыл огонь около 20:00 на заправке недалеко от центра города.

По предварительным данным, среди погибших – двое туристов. Национальности жертв неизвестна, но они, вероятно, не были целями нападения и были убиты, попав под перекрестный огонь.

Ранения получил водитель скутера, а его пассажирка умерла в результате ранения.