Во Франции в результате стрельбы на заправке погибли туристы
Понедельник, 29 июля 2019, 09:27
Три человека погибли во время стрельбы на заправочной станции на юге Франции. Среди погибших - двое туристов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
Стрельба произошла на заправочной станции в южном французском городе Ольюль в воскресенье вечером, погибли три человека, еще один получил ранения. Среди погибших - двое мужчин и женщина.
Стрелок открыл огонь около 20:00 на заправке недалеко от центра города.
По предварительным данным, среди погибших – двое туристов. Национальности жертв неизвестна, но они, вероятно, не были целями нападения и были убиты, попав под перекрестный огонь.
Ранения получил водитель скутера, а его пассажирка умерла в результате ранения.
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