Ексмер Анкари незадовго до кінця каденції найняв у муніципалітет 853 людини

Колишній мер Анкари Мустафа Туна від керівної Партії справедливості та розвитку (AKP) під час кампанії перед виборами міського голови 31 березня найняв у муніципальні підрозділи 853 людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Turkish Minute.

Партія справедливості та розвитку президента Ердогана програла вибори мера в Анкарі у березні. На них переміг кандидат від Республіканської народної партії Мансур Яваш. Це стало сенсацією, оскільки у турецькій столиці впродовж 25 років керували саме представники партії влади.

Працевлаштовувати нових співробітників почали 14 грудня 2018 року, за два дні після того, як в Офіційній газеті опублікували календар виборів. Приймати людей продовжували аж до 8 квітня - дня, коли в Анкарі офіційно змінився мер.

Серед нових працівників 117 осіб найняли у період між 1 та 8 квітня. Ніхто з них так і не приступив до роботи.

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Щодо осіб, працевлаштованих у період з 16 грудня по 1 квітня, ведеться розслідування. Якщо підтвердиться, що їх взяли на роботу попри відсутність необхідної кваліфікації, їх звільнять.

Партію справедливості та розвитку критикують за заповнення державних посад людьми, які не мають належних професійних навичок – своїми друзями та знайомими.

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