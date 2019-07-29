Экс-мэр Анкары незадолго до конца каденции нанял в муниципалитет 853 человека

Бывший мэр Анкары Мустафа Туна от правящей Партии справедливости и развития (AKP) во время кампании перед выборами городского головы 31 марта нанял в муниципальные подразделения 853 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Turkish Minute.

Партия справедливости и развития президента Эрдогана проиграла выборы мэра в Анкаре в марте. На них победил кандидат от Республиканской народной партии Мансур Яваш. Это стало сенсацией, поскольку в турецкой столице на протяжении 25 лет руководили именно представители партии власти.

Трудоустраивать новых сотрудников начали 14 декабря 2018 года, через два дня после того, как в Официальной газете опубликовали календарь выборов. Принимать людей продолжали до 8 апреля - день, когда в Анкаре официально сменился мэр.

Среди новых работников 117 человек наняли в период между 1 и 8 апреля. Никто из них так и не приступил к работе.

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В отношении лиц, трудоустроенных в период с 16 декабря по 1 апреля, ведется расследование. Если подтвердится, что их взяли на работу несмотря на отсутствие необходимой квалификации, их уволят.

Партию справедливости и развития критикуют за заполнение государственных должностей людьми, не имеющими надлежащих профессиональных навыков - своими друзьями и знакомыми.

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