Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Суд ЄС: сайти з Facebook-кнопкою Like також відповідальні за передачу даних

Новим послом України в США може стати Олег Шамшур - ЗМІ

Спека у Скандинавії: Норвегія та Фінляндія зафіксували температурні рекорди

Ватиканська таємниця: родину зниклої дівчинки спіткало чергове розчарування






Новим послом України в США може стати Олег Шамшур - ЗМІ

Понеділок, 29 липня 2019, 10:26

Новим послом України в США може стати дипломат Олег Шамшур, який зараз очолює українське диппредставництво у Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС News Україна.

За даними видання, Шамшур в ці дні якраз перебуває у Києві. "Європейська правда" також має інформацію про те, що в Офісі президента розглядають його кандидатуру.

Серед можливих кандидатів також називають посла України в Ізраїлі Геннадія Надоленка - він кадровий дипломат і працював у посольстві України в США. Проте сам він у коментарі журналісту назвав цю інформацію "чутками".

Шамшур - кадровий дипломат, він вже очолював посольство України в США у 2005-2010 роках. 

Нагадаємо, 19 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення низки надзвичайних і повноважних послів України.

Серед звільнених – посол України в США Валерій Чалий. Він був призначений на посаду колишнім президентом Петром Порошенком у 2015 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський
powered by lun.ua