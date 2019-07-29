Пристайка в Офісі президента може замінити юрист і кінопродюсер Єрмак - ВВС News Україна

Новим зовнішньополітичним радником президента України Володимира Зеленського може стати юрист та кінопродюсер Андрій Єрмак.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС News Україна.

Єрмак на даний момент є помічником президента і має замінити в Офісі президента Вадима Пристайка, якого глава держави запропонував на посаду міністра закордонних справ. Зеленський призначив Єрмака своїм помічником наступного дня після інавгурації.

Андрій Єрмак

Парламент останнього скликання двічі не зміг звільнити з посади глави МЗС Павла Клімкіна і відповідно не розглядав призначення Пристайка. Але з монобільшістю президентської партії у новій Раді не має виникнути проблем із заміною міністра.

Повідомляється, що Єрмак їздить разом з Пристайком у відрядження, бере участь в нормандських переговорах на рівні радників, залучений до підготовки майбутньої зустрічі лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Єрмак вже літав до Вашингтона разом з секретарем СНБО Олександром Данилюком.

Він закінчив Інститут міжнародних відносин університету ім.Шевченка, має ступінь магістра з міжнародного приватного права. Проте Єрмак не має жодного дипломатичного досвіду.

Єрмак є членом Асоціації правників України, брав участь у розробці законодавчих актів у сфері господарського права та інтелектуальної власності. Також продюсує фільми та є членом Української та Європейської кіноакадемій.

В якості продюсера він брав участь у створенні кількох українських художніх фільмів, таких як "Сквот 32" і "Межа". Єрмак є засновником продакшн компанії Garnet International Media Group, яка, зокрема, виробляє серіали для ТРК "Україна".

У трьох скликаннях (5-7) ймак на громадських засадах працював помічником народного депутата від фракції Партії регіонів Ельбруса Тадеєва.