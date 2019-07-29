Пристайко в Офисе президента может заменить юрист и кинопродюсер Ермак – ВВС News Украина

Новым внешнеполитическим советником президента Украины Владимира Зеленского может стать юрист и кинопродюсер Андрей Ермак.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС News Україна.

Ермак сейчас является помощником президента и должен заменить в Офисе президента Вадима Пристайко, которого глава государства предложил на пост министра иностранных дел. Зеленский назначил Ермака своим помощником на следующий день после инаугурации.

Андрей Ермак

Парламент последнего созыва дважды не смог уволить с должности главы МИД Павла Климкина и соответственно не рассматривал назначение Пристайко. Но с монобольшинством президентской партии в новой Раде не должно возникнуть проблем с заменой министра.

Сообщается, что Ермак ездит вместе с Пристайко в командировки, участвует в нормандских переговорах на уровне советников, привлечен к подготовке предстоящей встречи лидеров Украины, России, Германии и Франции. Ермак уже летал в Вашингтон вместе с секретарем СНБО Александром Данилюком.

Он окончил Институт международных отношений университета им. Шевченко, имеет степень магистра по международному частному праву. Однако у него нет никакого дипломатического опыта.

Ермак является членом Ассоциации юристов Украины, принимал участие в разработке законодательных актов в сфере хозяйственного права и интеллектуальной собственности. Также продюсирует фильмы и является членом Украинской и Европейской киноакадемий.

В качестве продюсера он участвовал в создании нескольких украинских художественных фильмов, таких как "Сквот 32" и "Граница". Ермак является основателем продакшн-компании Garnet International Media Group, которая, в частности, производит сериалы для ТРК "Украина".

В трех созывах (5-7) Ермак на общественных началах работал помощником народного депутата от фракции Партии регионов Эльбруса Тедеева.