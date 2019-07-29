Пристайко в Офисе президента может заменить юрист и кинопродюсер Ермак – ВВС News Украина
Новым внешнеполитическим советником президента Украины Владимира Зеленского может стать юрист и кинопродюсер Андрей Ермак.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС News Україна.
Ермак сейчас является помощником президента и должен заменить в Офисе президента Вадима Пристайко, которого глава государства предложил на пост министра иностранных дел. Зеленский назначил Ермака своим помощником на следующий день после инаугурации.
Парламент последнего созыва дважды не смог уволить с должности главы МИД Павла Климкина и соответственно не рассматривал назначение Пристайко. Но с монобольшинством президентской партии в новой Раде не должно возникнуть проблем с заменой министра.
Сообщается, что Ермак ездит вместе с Пристайко в командировки, участвует в нормандских переговорах на уровне советников, привлечен к подготовке предстоящей встречи лидеров Украины, России, Германии и Франции. Ермак уже летал в Вашингтон вместе с секретарем СНБО Александром Данилюком.
Он окончил Институт международных отношений университета им. Шевченко, имеет степень магистра по международному частному праву. Однако у него нет никакого дипломатического опыта.
Ермак является членом Ассоциации юристов Украины, принимал участие в разработке законодательных актов в сфере хозяйственного права и интеллектуальной собственности. Также продюсирует фильмы и является членом Украинской и Европейской киноакадемий.
В качестве продюсера он участвовал в создании нескольких украинских художественных фильмов, таких как "Сквот 32" и "Граница". Ермак является основателем продакшн-компании Garnet International Media Group, которая, в частности, производит сериалы для ТРК "Украина".
В трех созывах (5-7) Ермак на общественных началах работал помощником народного депутата от фракции Партии регионов Эльбруса Тедеева.