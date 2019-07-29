Меркель і кілька глав МЗС переглянули "Слугу народу" - Клімкін

Команда канцлерки Німеччини Ангели Меркель підібрала для неї нарізку з серіалу "Слуга народу", коли рейтинг Володимира Зеленського почав зростати.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив глава МЗС Павло Клімкін.

"Я вам можу відкрити таємницю, що коли стала зрозумілою динаміка рейтингу Зеленського, навіть для канцлера Німеччини Ангели Меркель її команда нарізала декілька епізодів з серіалу, щоб вона подивилася", - сказав міністр.

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Клімкін зазначив, що він не знає, які саме епізоди переглянула німецька канцлерка.

Він також повідомив, що телесеріал переглянули низка глав іноземних дипломатичних відомств.

"Але я точно знаю, що ще декілька міністрів закордонних справ дивилися серіал і питали мою думку стосовно цього. Назвати їх не можу, оскільки не питав у них дозволу", - додав Клімкін.