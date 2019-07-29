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Меркель и несколько глав МИД посмотрели "Слугу народа" – Климкин

Понедельник, 29 июля 2019, 12:55

Команда канцлера Германии Ангелы Меркель подобрала для нее нарезку из сериала "Слуга народа", когда рейтинг Владимира Зеленского начал расти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью "Укринформу" заявил глава МИД Павел Климкин.

"Я вам могу открыть тайну, когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела", - сказал министр.

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Климкин отметил, что он не знает, какие именно эпизоды посмотрела немецкий канцлер.

Он также сообщил, что телесериал посмотрели ряд глав иностранных дипломатических ведомств.

"Но я точно знаю, что еще несколько министров иностранных дел смотрели сериал и спрашивали мое мнение по этому поводу. Назвать их не могу, поскольку не спрашивал у них разрешения", - добавил Климкин.

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Зеленский Климкин
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