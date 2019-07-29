Великобритания введет прямое правление в Северной Ирландии в случае выхода из ЕС без соглашения

Правительство Великобритании планирует ввести прямое правление в Северной Ирландии в случае выхода из Евросоюза без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

"Мы позаботимся о том, чтобы все было в порядке, чтобы не было вакуума, чтобы было эффективное поведение правительства", - сказал министр иностранных дел Доминик Рааб.

Он добавил, что "приоритет номер один заключается в том, чтобы стороны в Северной Ирландии возродили исполнительную власть и Ассамблею, чтобы фактически они могли взять на себя ответственность и контроль".

Ранее в британском МИД неоднократно исключали прямое правление в Северной Ирландии в случае "жесткого" Brexit 31 октября.

Его внедрение будет считаться политически токсичным и фактически приведет к прекращению действия белфастского соглашения.

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Отвечая на вопрос, будет ли правительство издавать законы о прямом правлении в Северной Ирландии в случае отсутствия соглашения, Рааб заявил, что законодательство необходимо будет рассмотреть "в рамках сценария без соглашения".

"Мы позаботимся о том, чтобы все договоренности, будь то нормативные или административные, были выполнены, чтобы у нас не было вакуума", - сказал он.

В Северной Ирландии нет правительства с января 2017 года, что является рекордом в мировой истории. Правительство распалось из-за провального экологического проекта. Вскоре раскол распространился и на другие культурные и политические вопросы, а попытки возобновить работу застопорились.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил Европейский Союз, что необходимым условием для ратификации соглашения о Brexit является отказ от запасного механизма по Северной Ирландии.