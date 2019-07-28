Британія нарощує підготовку до "жорсткого" Brexit

Новий уряд Британії виходить з припущення, що ЄС не погодиться переглянути угоду про Brexit, і нарощує підготовку до виходу з Євросоюзу без угоди 31 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своїй колонці для Sunday Times написав член уряду Джонсона Майкл Гоув, головною відповідальністю якого є підготовка до "жорсткого" Brexit.

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Борис Джонсон планує домовитися з ЄС про нову угоду, яка б виключала суперечливий механізм "бекстоп" для Північної Ірландії. Проте ЄС неодноразово говорив, що не погодиться змінити угоду.

"Ми все ще сподіваємося, що вони (лідери ЄС. - ЄП) передумають, але ми повинні діяти, виходячи з припущення, що цього не станеться ... Жодна угода зараз не є реальною перспективою, і ми повинні переконатися, що ми готові", - написав Гоув.

Він зазначив, що планування виходу з ЄС без угоди зараз є пріоритетом номер один для уряду.

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Гоув сказав, що уряд запустить одну з найбільших інформаційних кампаній, які коли-небудь бачила ця країна, щоб підготувати людей і бізнес до виходу без угоди.

The Sunday Times також повідомила, що натхненник кампанії за вихід з ЄС на референдумі 2016 року Домінік Каммінгс, який тепер є старшим помічником Джонсона, має доручення від прем'єра реалізувати Brexit "усіма необхідними засобами".