У Німеччині загинув 8-річний хлопчик, якого зіштовхнули під потяг

На залізничному вокзалі Франкфурта-на-Майні в понеділок, 29 липня, загинув восьмирічний хлопчик, якого разом з матір'ю невідомий чоловік зіштовхнув з платформи на колію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

У момент падіння на колію саме прибував швидкісний потяг ICE. Жінці вдалось врятуватися, однак дитина отримала смертельні травми.

Зловмисник намагався зіштовхнути на колію ще одну людину, але йому це не вдалося. Після цього чоловік спробував утекти, однак його ще до прибуття поліції затримали перехожі неподалік від вокзалу.

Правоохоронці допитали зловмисника, однак інформації про мотив вчинку 40-річного чоловіка поки немає. Як повідомила речниця поліції Франкфурта Ізабель Нойманн, за попередніми даними, потерпілі та підозрюваний не були знайомі.

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Затриманий — громадянин Еритреї. Деталі злочину встановлюють.

Глава МВС Німеччини Горст Зеєгофер пообіцяв, що зловмисник буде притягнутий до відповідальності. Він перервав свою відпустку, щоб провести нараду з представниками правоохоронних органів, повідомило німецьке МВС.

Водночас Зеєгофер закликав громадськість утриматися від передчасних висновків щодо скоєного злочину. "Я розумію, що деяка частина суспільства вже робить оцінку фактів", - сказав він, додавши, що серйозні висновки можуть бути зроблені лише після того, як будуть з'ясовані мотиви злочину.