В Германии погиб 8-летний мальчик, которого столкнули под поезд

На железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Майне в понедельник, 29 июля, погиб восьмилетний мальчик, которого вместе с матерью неизвестный мужчина столкнул с платформы на рельсы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

В момент падения на рельсы прибывал скоростной поезд ICE. Женщине удалось спастись, однако ребенок получил смертельные травмы.

Злоумышленник пытался столкнуть на путь еще одного человека, но ему это не удалось. После этого мужчина попытался убежать, однако его еще до прибытия полиции задержали прохожие неподалеку от вокзала.

Правоохранители допросили злоумышленника, однако информации о мотиве поступка 40-летнего мужчины пока нет. Как сообщила пресс-секретарь полиции Франкфурта Изабель Нойманн, по предварительным данным, потерпевшие и подозреваемый не были знакомы.

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Задержанный - гражданин Эритреи. Детали преступления устанавливаются.

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер пообещал, что злоумышленник будет привлечен к ответственности. Он прервал свой отпуск, чтобы провести совещание с представителями правоохранительных органов, сообщило немецкое МВД.

В то же время Зеехофер призвал общественность воздержаться от преждевременных выводов относительно совершенного преступления. "Я понимаю, что некоторая часть общества уже делает оценку фактов", - сказал он, добавив, что серьезные выводы могут быть сделаны только после того, как будут выяснены мотивы преступления.