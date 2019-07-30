Глава уряду Шотландії: Джонсон хоче "жорсткого" Brexit без угоди з ЄС

Перший міністр уряду Шотландії Нікола Стерджен вважає, що новий прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступає за вихід з Євросоюзу без угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Виступаючи перед журналістами після зустрічі з Джонсоном в Единбурзі, Стерджен заявила, що немає розуміння щодо того, як Джонсон планує досягти нової угоди про вихід, коли ЄС неодноразово заявляв, що не буде проводити повторні переговори.

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"Це змушує мене думати, що попри публічні заяви Бориса Джонсона про його прихильність до угоди, насправді він домагається Brexit без угоди, тому що це логіка твердої позиції, яку він зайняв", - сказала вона.

"Я думаю, що це надзвичайно небезпечно для Шотландії, і справді для всієї Великої Британії", - додала вона.

Як відомо, у 2014 році Шотландія відхилила незалежність від Британії, але на референдумі щодо Brexit проголосувала за членство в ЄС.

Раніше Джонсон попередив ЄС, що необхідною умовою для ратифікації угоди про Brexit є відмова від запасного механізму щодо Північної Ірландії.