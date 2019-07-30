Глава правительства Шотландии: Джонсон хочет "жесткого" Brexit без соглашения с ЕС

Первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен считает, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает за выход из Евросоюза без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Выступая перед журналистами после встречи с Джонсоном в Эдинбурге, Стерджен заявила, что нет понимания относительно того, как Джонсон планирует достичь нового соглашения о выходе, когда ЕС неоднократно заявлял, что не будет проводить повторные переговоры.

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"Это заставляет меня думать, что несмотря на публичные заявления Бориса Джонсона о его приверженности соглашению, на самом деле он добивается Brexit без соглашения, потому что это логика твердой позиции, которую он занял", - сказала она.

"Я думаю, что это очень опасно для Шотландии и для всей Великобритании", - добавила она.

Как известно, в 2014 году Шотландия отклонила идею независимости от Британии, но на референдуме по Brexit проголосовала за членство в ЕС.

Ранее Джонсон предупредил ЕС, что необходимым условием для ратификации соглашения о Brexit является отказ от запасного механизма по Северной Ирландии.