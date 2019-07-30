ООН: афганские силы и НАТО убили больше гражданских, чем "Талибан"

Афганские силы и силы НАТО убили больше гражданских лиц в Афганистане, чем талибы и другие боевики в первой половине 2019 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

По данным миссии ООН в Афганистане, большинство жертв среди гражданского населения погибали во время операций Афганистана и НАТО против боевиков, таких как авиаудары и ночные налеты на укрытия. Боевики часто скрываются среди мирного населения.

В отчете миссии говорится, что в первые шесть месяцев года афганские силы убили 403 мирных жителей, а международные силы - еще 314, всего 717 человек. За этот же период от рук талибов и других боевых групп погиб 531 человек.

В докладе отмечается, что число погибших и раненых среди гражданского населения сократилось на четверть с января по июнь 2019 году в сравнении с тем же периодом прошлого года, когда потери были на рекордно высоком уровне.

Жертвы среди гражданского населения, связанные с действиями повстанцев, снизились на 43%.

В отчете говорится, что каждый третий пострадавший получил ранение в наземных боях, а каждый пятый пострадал от взрыва придорожных бомб. На воздушные операции приходится около 14% жертв.

США официально завершили свою боевую миссию в Афганистане в 2014 году, но по-прежнему оказывают большую авиационную и другую поддержку местным силам, которые борются с боевиками.

"Стороны в конфликте могут давать различные объяснения недавним тенденциям, каждая из которых призвана оправдать свою военную тактику", - сказал Ричард Беннетт, глава Миссии ООН по содействию правам человека в Афганистане.

Он сказал, что ситуация для простых афганцев должна быть улучшена "не только благодаря соблюдению норм международного гуманитарного права, но и за счет снижения интенсивности боевых действий".