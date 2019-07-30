Влада Нідерландів попередила туристів про фейкових поліцейських на дорогах

Влада Нідерландів попереджає туристів, щоб вони остерігалися несправжніх поліцейських, які видають "штрафи на місці" і вимагають їх оплати готівкою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

"Ми знаємо, що іноземні банди діють уздовж автострад в Нідерландах з такою практикою", - сказав представник поліції.

Шахраї, одягнені в форму, що нагадує голландську поліцію, зазвичай вибирають автомобілі з іноземними номерами на автостоянках або на автозаправних станціях.

"Вони націлені на іноземних туристів. Вони підходять до них на автозаправних станціях і автостоянках і штрафують. Від туристів вимагають негайної оплати. Голландський офіцер поліції ніколи не змусить вас заплатити штраф на місці", - додали в поліції.

У неділю в Нідерландах були заарештовані троє чоловіків, одягнених в поліцейську форму, які говорили англійською. Вони підійшли до іноземного туриста для перевірки документів на автомагістралі і сказали, що він порушив правил дорожнього руху.

Однак турист щось запідозрив і викликав поліцію. Шахраї втекли, але незабаром були заарештовані.