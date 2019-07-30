Власти Нидерландов предупредила туристов о фейковых полицейских на дорогах

Власти Нидерландов предупреждают туристов, чтобы они остерегались ложных полицейских, которые выдают "штрафы на месте" и требуют их оплаты наличными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

"Мы знаем, что иностранные банды действуют вдоль автострад в Нидерландах с такой практикой", - сказал представитель полиции.

Мошенники, одетые в форму, напоминающую голландскую полицию, обычно выбирают автомобили с иностранными номерами на автостоянках или на автозаправочных станциях.

"Они нацелены на иностранных туристов. Они подходят к ним на автозаправочных станциях и автостоянках и штрафуют. От туристов требуют немедленной оплаты. Голландский офицер полиции никогда не заставит вас заплатить штраф на месте", - добавили в полиции.

В воскресенье в Нидерландах были арестованы трое мужчин, одетых в полицейскую форму, которые говорили по-английски. Они подошли к иностранному туристу для проверки документов на автомагистрали и сказали, что он нарушил правила дорожного движения.

Однако турист что-то заподозрил и вызвал полицию. Мошенники скрылись, но вскоре были арестованы.