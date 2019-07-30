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Польща: троє українців можуть сісти на 5 років за незаконне виробництво цигарок

Вівторок, 30 липня 2019, 12:45

Прокуратура у Гданську обвинуватила двох громадян Польщі та трьох громадян України в участі у злочинній групі та незаконному виробництві цигарок у підпільному цеху в одному із сіл Мазовєцького воєводства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

 За ці злочини їм загрожує до 5 років позбавленні волі, штраф та конфіскація майна, що використовувалося для скоєння злочину.

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Незаконний тютюновий цех виявили восени 2017 року у селі Машево-Дуже у Мазовєцькому воєводстві. На території одного з приватних об’єктів поліція викрила виробничу лінію для виготовлення цигарок, майже 1,9 млн готових сигарет та необхідні компоненти для їхнього виробництва - 3,5 тонни тютюну.

На території об’єкта затримали трьох громадян України, а також двох громадян Польщі.

Крім того, під час розслідування затримали власника приміщення, у якому проводили підпільне виробництво.

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Нелегальну продукцію вивчила санітарно-епідеміологічна служба, яка встановила, що цигарки не відповідали необхідним вимогам.

За словами слідства, державна скарбниця Польщі могла зазнати збитків на суму понад 3 млн злотих.   

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