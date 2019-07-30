Польша: трое украинцев могут сесть на 5 лет за незаконное производство сигарет

Прокуратура в Гданьске обвинила двух граждан Польши и трех граждан Украины в участии в преступной группе и незаконном производстве сигарет в подпольном цехе в одном из сел Мазовецкого воеводства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

За эти преступления им грозит до 5 лет лишения свободы, штраф и конфискация имущества, которое использовалось для совершения преступления.

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Незаконный табачный цех обнаружили осенью 2017 года в селе Машево-Дуже в Мазовецком воеводстве. На территории одного из частных объектов полиция разоблачила производственную линию для изготовления сигарет, почти 1,9 млн готовых сигарет и необходимые компоненты для их производства - 3,5 тонны табака.

На территории объекта задержали трех граждан Украины, а также двух граждан Польши.

Кроме того, в ходе расследования задержали владельца помещения, в котором было подпольное производство.

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Нелегальную продукцию изучила санитарно-эпидемиологическая служба, которая установила, что сигареты не соответствовали необходимым требованиям.

По словам следствия, государственная казна Польши могла понести убытки на сумму свыше 3 млн злотых.