Британська мережа готелів позбудеться мініпляшечок з шампунями і гелями для душу

Британський оператор готельних мереж InterContinental Hotels Group перестане забезпечувати гостей своїх готелів маленькими пляшечками з шампунями і гелями для душу в рамках боротьби з забрудненістю Світового океану пластиком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Британський власник готелів Holiday Inn та Crowne Plaza пообіцяв позбутися маленьких пластикових пляшечок у своїх 843 000 номерів до 2021 року.

Відповідні кроки вже були застосовані щодо третини готельної власності мережі, і замість індивідуальних банних наборів гостям пропонують шампуні і гелі у великих ємностях.

Виконавчий директор InterContinental Hotels Group Кіт Бар сказав: "Ми, як галузь, повинні демонструвати лідерство там, де його не обов'язково демонструють уряди, щоб змінити ситуацію".

Минулого року група заявила, що припинить використовувати пластикові соломинки до кінця 2019 року. Тепер на черзі будуть пластикові тарілки і столові прилади для сніданку.

Мережа готелів взяла на себе зобов'язання скоротити викиди вуглекислого газу на на один зайнятий номер на 6% наступного року.