Британская сеть отелей избавится от мини-бутылочек с шампунями и гелями для душа

Британский оператор гостиничных сетей InterContinental Hotels Group перестанет обеспечивать гостей своих отелей маленькими бутылочками с шампунями и гелями для душа в рамках борьбы с загрязненностью Мирового океана пластиком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Британский владелец отелей Holiday Inn и Crowne Plaza пообещал избавиться от маленьких пластиковых бутылочек в своих 843 000 номерах до 2021 года.

Соответствующие шаги уже были применены в трети гостиничной собственности сети, и вместо индивидуальных банных наборов гостям предлагают шампуни и гели в больших емкостях.

Исполнительный директор InterContinental Hotels Group Кот Бар сказал: "Мы, как отрасль, должны демонстрировать лидерство там, где его не обязательно демонстрируют правительства, чтобы изменить ситуацию".

В прошлом году группа заявила, что прекратит использовать пластиковые соломинки до конца 2019 года. Теперь на очереди будут пластиковые тарелки и столовые приборы для завтрака.

Сеть отелей взяла на себя обязательства сократить выбросы углекислого газа на один занятый номер на 6% в следующем году.