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Грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта після сутичок в Салоніках

Вівторок, 30 липня 2019, 14:40

Поліція затримала в Салоніках 61 мігранта за незаконне проживання в країні, в результаті нічної облави після низки насильницьких інцидентів біля головного залізничного вокзалу міста.

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на AP.

Поліція заявила, що затримання пройшли слідом кількома запеклими зіткненнями між ворогуючими групами афганських і пакистанських мігрантів в останні кілька днів, в результаті яких постраждали чотири людини, в одної з яких вогнепальні поранення.

Сотні мігрантів живуть в районі навколо залізничного вокзалу Салонікі, де їх висаджують контрабандисти, що доставляють їх зі східного кордону Греції з Туреччиною.

У вівторок після нічних затримань в районі вокзалу в Салоніках посилили присутність поліції.

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