Греческая полиция задержала 61 нелегального мигранта после столкновений в Салониках

Полиция задержала в Салониках 61 мигранта за незаконное проживание в стране, в результате ночной облавы после ряда насильственных инцидентов возле главного железнодорожного вокзала города.

Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на AP.

Полиция заявила, что задержания прошли вслед несколькими ожесточенными столкновениями между враждующими группами афганских и пакистанских мигрантов в последние несколько дней, в результате которых пострадали четыре человека, в одной из которых огнестрельные ранения.

Сотни мигрантов живут в районе вокруг железнодорожного вокзала Салоники, где их высаживают контрабандисты, доставляющие их с восточной границы Греции с Турцией.

Во вторник после ночных задержаний в районе вокзала в Салониках усилили присутствие полиции.