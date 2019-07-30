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Німецька поліція провела обшуки у членів забороненої ультраправої групи

Вівторок, 30 липня 2019, 15:37

Німецька поліція провела обшуки в чотирьох федеральних землях в рамках розслідування діяльності ультраправого угрупування під назвою "Штормова бригада".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Поліція обшукала шість будинків в Саксонії-Ангальт, Нижній Саксонії, Гессені і Північний Рейн-Вестфалія. Ще чотири обшуки пройшли в будинках людей, які не входили в групу.

Ультраправа група закликала до "зміцнення вільної вітчизни" з "німецьким моральним кодексом" в якості основи.

Їх підозрюють в створенні організації "Штормова бригада", яку генеральний прокурор Німеччини назвав "збройної гілкою" вкрай правої організації "Вовча бригада".

Поліція заявила, що не проводила арештів. Мета операції полягала в тому, щоб перевірити, чи була у підозрюваних будь-яка зброя, і "підтвердити різні підозри".

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Німеччина
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