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Немецкая полиция провела обыски у членов запрещенной ультраправой группы

Вторник, 30 июля 2019, 15:37

Немецкая полиция провела обыски в четырех федеральных землях в рамках расследования деятельности ультраправой группировки под названием "Штормовая бригада".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Полиция обыскала шесть домов в Саксонии-Анхальт, Нижней Саксонии, Гессене и Северный Рейн-Вестфалия. Еще четыре обыска прошли в домах людей, которые не входили в группу.

Правая группа призвала к "укреплению свободной отечества" с "немецким моральным кодексом" в качестве основы.

Их подозревают в создании организации "Штормовая бригада", которую генеральный прокурор Германии назвал "вооруженной ветвью" крайне правой организации "Волчья бригада".

Полиция заявила, что не проводила арестов. Цель операции состояла в том, чтобы проверить, была ли у подозреваемых любое оружие, и "подтвердить различные подозрения".

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