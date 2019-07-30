Немецкая полиция провела обыски у членов запрещенной ультраправой группы

Немецкая полиция провела обыски в четырех федеральных землях в рамках расследования деятельности ультраправой группировки под названием "Штормовая бригада".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Полиция обыскала шесть домов в Саксонии-Анхальт, Нижней Саксонии, Гессене и Северный Рейн-Вестфалия. Еще четыре обыска прошли в домах людей, которые не входили в группу.

Правая группа призвала к "укреплению свободной отечества" с "немецким моральным кодексом" в качестве основы.

Их подозревают в создании организации "Штормовая бригада", которую генеральный прокурор Германии назвал "вооруженной ветвью" крайне правой организации "Волчья бригада".

Полиция заявила, что не проводила арестов. Цель операции состояла в том, чтобы проверить, была ли у подозреваемых любое оружие, и "подтвердить различные подозрения".