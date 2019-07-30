В Афінах через підозрілу сумку призупинили роботу центральні станції метро

Влада Афін призупинила роботу двох центральних станцій метро через знайдену на одній з них підозрілу сумку. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini. Зокрема призупинила роботу секція між станціями Синтагма та Акрополь. На місці прибув підрозділ поліції з вибухотехніками. Метро призупинило роботу невдовзі після 15.00. Пасажирів зі станцій евакуювали.

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