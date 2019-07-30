В Афінах через підозрілу сумку призупинили роботу центральні станції метро
Вівторок, 30 липня 2019, 15:41
Влада Афін призупинила роботу двох центральних станцій метро через знайдену на одній з них підозрілу сумку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Зокрема призупинила роботу секція між станціями Синтагма та Акрополь.
На місці прибув підрозділ поліції з вибухотехніками.
Метро призупинило роботу невдовзі після 15.00.
Пасажирів зі станцій евакуювали.
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