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В Афінах через підозрілу сумку призупинили роботу центральні станції метро

Вівторок, 30 липня 2019, 15:41

Влада Афін призупинила роботу двох центральних станцій метро через знайдену на одній з них підозрілу сумку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Зокрема призупинила роботу секція між станціями Синтагма та Акрополь.

На місці прибув підрозділ поліції з вибухотехніками.

Метро призупинило роботу невдовзі після 15.00.

Пасажирів зі станцій евакуювали.

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