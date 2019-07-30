В Афинах из-за подозрительной сумки приостановили работу центральные станции метро

Власти Афин приостановили работу двух центральных станций метро из-за найденной на одной из них подозрительной сумки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

В частности, приостановила работу секция между станциями Синтагма и Акрополь.

На месте прибыло подразделение полиции с взрывотехниками.

Метро приостановило работу вскоре после 15.00.

Пассажиров со станций эвакуировали.