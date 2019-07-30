В Афинах из-за подозрительной сумки приостановили работу центральные станции метро
Вторник, 30 июля 2019, 15:41
Власти Афин приостановили работу двух центральных станций метро из-за найденной на одной из них подозрительной сумки.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
В частности, приостановила работу секция между станциями Синтагма и Акрополь.
На месте прибыло подразделение полиции с взрывотехниками.
Метро приостановило работу вскоре после 15.00.
Пассажиров со станций эвакуировали.
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