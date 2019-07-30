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Лондонця оштрафували на 100 тисяч фунтів за здачу соціального житла на Airbnb

Вівторок, 30 липня 2019, 16:48

Господарю житла на онлайн-сервісі Airbnb наказали заплатити штраф у розмірі 100 000 фунтів стерлінгів і виселили після того, як він здав свою муніципальну квартиру туристам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Мешканець муніципальної квартири у центрі Лондона Тобі Харман здавав її в оренду, використовуючи фейковий профіль під ім'ям "Лара".

Чоловіка викрили за допомогою програмного забезпечення для боротьби з шахрайством. Програма, зокрема, виявила відгуки, в яких орендар згадується по імені.

В раді району Вестмінстер зазначили, що банківські чеки підтверджують, що Харман роками отримував платежі з Airbnb.

Його квартира рекламується на сайті з 2013 року і має більше 300 відгуків.

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Садік Хан, мер Лондона, закликав до системи реєстрації для тих, хто хоче здавати нерухомість в оренду менш ніж на 90 днів, щоб захистити довгострокових орендарів.

"Короткострокова оренда - це перевага для відвідувачів Лондона і для самих лондонців, які хочуть заробити трохи додаткових грошей", - сказав Хан у квітні.

"Але ці переваги повинні бути збалансовані з необхідністю захисту довгострокової оренди житла і забезпечення того, щоб сусіди не постраждали від високого потоку відвідувачів" – додав він.

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