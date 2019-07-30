Лондонца оштрафовали на 100 тысяч фунтов за сдачу социального жилья на Airbnb

Хозяину жилья на онлайн-сервисе Airbnb приказали заплатить штраф в размере 100 тысяч фунтов стерлингов и выселили после того, как он сдал свою муниципальную квартиру туристам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Житель муниципальной квартиры в центре Лондона Тоби Харман сдавал ее в аренду, используя фейковый профиль под именем "Лара".

Мужчину разоблачили с помощью программного обеспечения для борьбы с мошенничеством. Программа, в частности, обнаружила отзывы, в которых арендатор упоминается по имени.

В совете района Вестминстер отметили, что банковские чеки подтверждают, что Харман годами получал платежи с Airbnb.

Его квартира рекламируется на сайте с 2013 года и имеет более 300 отзывов.

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Садик Хан, мэр Лондона, призвал к системе регистрации для тех, кто хочет сдавать недвижимость в аренду менее чем на 90 дней, чтобы защитить долгосрочных арендаторов.

"Краткосрочная аренда - это преимущество для посетителей Лондона и для самих лондонцев, которые хотят заработать немного дополнительных денег", - сказал Хан в апреле.

"Но эти преимущества должны быть сбалансированы необходимостью защиты долгосрочной аренды жилья и обеспечения того, чтобы соседи не пострадали от высокого потока посетителей", - добавил он.