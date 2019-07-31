Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

SkyUp в жовтні відкриє рейси у Чехію з трьох українських міст

Гданськ передумав радісно святкувати початок Другої світової війни

КНДР вдруге за тиждень запустила дві балістичні ракети

28% європейців не можуть дозволити собі тижневу щорічну відпустку далеко від дому






Острів Крит сколихнув землетрус магнітудою 5,3

Середа, 31 липня 2019, 09:28

У середу вранці грецький острів Крит сколихнув землетрус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Землетрус магнітудою 5,3, який був відчутний у деяких районах Егейського моря та на Криті, стався перед восьмою ранку.

Читайте також
У Греції стався землетрус магнітудою 5,1

Епіцентр землетрусу розташувався за 31 км на північний захід від столиці Криту Іракліона.

Туристи на острові повідомляють, що землетрус тривав протягом 4-5 секунд.

Про руйнування будівель чи постраждалих наразі не повідомляють.

Це черговий землетрус у Греції за останні тижні. Поштовхи землі магнітудою 5,1 за шкалою Ріхтера в Афінах 19 липня пошкодили кілька будівель, чотири людини були госпіталізовані з травмами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція стихійні лиха
powered by lun.ua