Острів Крит сколихнув землетрус магнітудою 5,3

У середу вранці грецький острів Крит сколихнув землетрус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Землетрус магнітудою 5,3, який був відчутний у деяких районах Егейського моря та на Криті, стався перед восьмою ранку.

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Епіцентр землетрусу розташувався за 31 км на північний захід від столиці Криту Іракліона.

Туристи на острові повідомляють, що землетрус тривав протягом 4-5 секунд.

Про руйнування будівель чи постраждалих наразі не повідомляють.

Це черговий землетрус у Греції за останні тижні. Поштовхи землі магнітудою 5,1 за шкалою Ріхтера в Афінах 19 липня пошкодили кілька будівель, чотири людини були госпіталізовані з травмами.