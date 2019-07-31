Остров Крит всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,3
Среда, 31 июля 2019, 09:28
В среду утром на греческом острове Крит произошло землетрясение.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.
Землетрясение магнитудой 5,3, которое ощущалось в некоторых районах Эгейского моря и на Крите, произошло около 8:00.
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Эпицентр землетрясения находился в 31 км к юго-западу от столицы Крита Ираклиона.
Туристы на острове сообщают, что землетрясение продолжалось в течение 4-5 секунд.
О разрушениях зданий или пострадавших пока не сообщается.
Это очередное землетрясение в Греции за последние недели. Толчки земли магнитудой 5,1 по шкале Рихтера в Афинах 19 июля повредили несколько зданий, четыре человека были госпитализированы с травмами.
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