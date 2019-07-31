Німеччина посилить боротьбу з відмиванням грошей на ринку нерухомості

Уряд Німеччини у середу планує затвердити новий законопроєкт, спрямований на боротьбу з відмиванням грошей у сфері нерухомості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц заявив, що законопроєкт зробить Німеччину відповідною до "найвищих міжнародних стандартів у боротьбі з відмиванням грошей".

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"Відмивання грошей є серйозною проблемою в нашій країні. Ми повинні її усунути. Зокрема, ми повинні уважніше глянути на ринок нерухомості", - заявив Шольц у інтерв’ю ЗМІ.

Очікується, що проєкт буде затверджений кабінетом канцлерки Ангели Меркель в середу.

Окрім інших змін, закон надасть урядовому органу фінансової розвідки (FIU) ширші повноваження і доступ до даних інших слідчих органів.

Законодавство розширить перелік професійних груп, які зобов'язані повідомляти про підозрілі операції та вживати заходи для запобігання відмиванню грошей.

Дія закону тепер поширюватиметься на співробітників аукціонних домів, торговців дорогоцінними металами та агентів з нерухомості.