Британка обвинила в изнасиловании 12 подростков из Израиля, ей грозит тюрьма за ложь

На Кипре арестовали 19-летнюю гражданку Великобритании, которая заявила, что ее изнасиловали 12 израильских подростков. Позже оказалось, что она дала ложные показания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Суд по делу израильских подростков в возрасте от 15 до 20 лет состоялся 18 июля. Их обвиняли в групповом изнасиловании молодой британки в отеле на популярном курорте Айя-Напа.

Израильских подростков освободили без предъявления обвинений

Больше недели они находились под предварительным арестом, а затем были освобождены без вынесения обвинений. Подростков отпустили после того, как женщина изменила свое заявление, и теперь все они вернулись в Израиль.

Они планируют подать иск против девушки о возмещении ущерба в связи с ложными обвинениями в изнасиловании.

По данным Cyprus Mail, сомнения в истории девушки начались после того, как один из подростков, на которого она указала, смог доказать, что в тот момент он лежал в постели со своей девушкой, которая сделала селфи на телефон.

Британка перед судебным заседанием на Кипре

Позже девушка призналась, что у нее был секс по взаимному согласию с несколькими израильскими подростками, но когда поняла, что другие записывают это на свои мобильные телефоны, это ее разозлило и она якобы решила отомстить им, заявив об изнасиловании.

На судебное заседание девушка пришла, прикрывая лицо свитером. Рядом с ней была ее мать, которая не сдерживала слез.

Девушку взяли под арест до 7 августа, ее обвиняют в нанесении вреда обществу. Если ее признают виновной, ей грозит до года тюрьмы или штраф.

Кипрский судья назвал это дело тревожащим в связи с серьезным социальным и личным ущербом, причиненным подросткам.