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У Лондоні в результаті вибуху газу постраждали чотири людини

Середа, 31 липня 2019, 12:34

Четверо людей отримали травми в результаті вибуху газу у житловому будинку на півдні Лондона.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

В результаті вибуху пошкоджені кілька житлових приміщень на першому поверсі, на кількох поверхах вище повибивало вікна.

 

Літній чоловік був доставлений до лікарні, а ще троє людей отримали допомогу на місці. Причини вибуху поки невідомі.

На місці працюють рятувальники та аварійні бригади.

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