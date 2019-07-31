У Лондоні в результаті вибуху газу постраждали чотири людини
Середа, 31 липня 2019, 12:34
Четверо людей отримали травми в результаті вибуху газу у житловому будинку на півдні Лондона.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.
В результаті вибуху пошкоджені кілька житлових приміщень на першому поверсі, на кількох поверхах вище повибивало вікна.
Літній чоловік був доставлений до лікарні, а ще троє людей отримали допомогу на місці. Причини вибуху поки невідомі.
На місці працюють рятувальники та аварійні бригади.
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