У Лондоні в результаті вибуху газу постраждали чотири людини

Четверо людей отримали травми в результаті вибуху газу у житловому будинку на півдні Лондона.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

В результаті вибуху пошкоджені кілька житлових приміщень на першому поверсі, на кількох поверхах вище повибивало вікна.

Літній чоловік був доставлений до лікарні, а ще троє людей отримали допомогу на місці. Причини вибуху поки невідомі.

На місці працюють рятувальники та аварійні бригади.